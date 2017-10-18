Первая «органная ярмарка» пройдет в Челябинске
Челябинск. 18 октября.
Челябинск. 18 октября.
Ее участниками станут сорок молодых органистов из разных регионов, а также директора филармоний со всей страны, которые ищут новых талантливых сотрудников.
В списках гостей такие именитые
«У нас нет цели “продать” или “купить” органиста. Но показать весь калейдоскоп. Прежде всего, мы хотим наладить систему взаимодействия консерваторий и концертных залов от выпуска специалиста до его полного задействования в концертах в России», — цитирует
Она пояснила, что Союз концертных организаций России решил доверить Челябинску возглавить российское органное движение на федеральном уровне и проводить мероприятия по продвижению органного искусства. Также как хоровым направлением руководит
Мероприятия, продвигающие органное искусство, будут проходить в Челябинске регулярно. В рамках октябрьской ярмарки состоятся совещания по вопросам образования и перспектив органного исполнительства, а также концерты молодых исполнителей. В зале будут присутствовать помимо обычных слушателей руководители филармоний, концертных залов, преподаватели консерваторий и вузов со всей страны.