Первая «органная ярмарка» пройдет в Челябинске

Ее участниками станут сорок молодых органистов из разных регионов, а также директора филармоний со всей страны, которые ищут новых талантливых сотрудников.

В списках гостей такие именитые музыканты-органисты как профессор органной кафедры Российской Академии музыки им Гнесиных (Москва) Александр Фисейский; — доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории Евгения Кривицкая; — заведующий кафедрой органа, профессор консерватории Санкт-Петербурга Даниэль Зарецкий; ректор Казанской консерватории, народный артист Татарстана Рубин Абдуллин, директор Кафедрального собора Калининграда Вера Таривердиева и другие.

«У нас нет цели “продать” или “купить” органиста. Но показать весь калейдоскоп. Прежде всего, мы хотим наладить систему взаимодействия консерваторий и концертных залов от выпуска специалиста до его полного задействования в концертах в России», — цитирует пресс-служба директора челябинского зала органной и камерной музыки Ирины Андреевой.

Она пояснила, что Союз концертных организаций России решил доверить Челябинску возглавить российское органное движение на федеральном уровне и проводить мероприятия по продвижению органного искусства. Также как хоровым направлением руководит Санкт-Петербург, оркестровым — Екатеринбург, а фольклорным — Красноярск, отмечает пресс-служба.