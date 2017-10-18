В Воронеже запретят парковку на Театральной улице

Как сообщает городская администрация, парковку закроют на 8 часов, с 06.00 до 14.00. В этот промежуток будет нельзя поставить автомобиль на участке от улицы 25 лет Октября до дома № 15 по улице Театральной. Также будет запрещен проезд к Воронежскому концертному залу.