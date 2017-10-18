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11:26 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже запретят парковку на Театральной улице

Завтра, 19 октября, воронежским водителям будет нельзя припарковаться на улице Театральной.

Как сообщает городская администрация, парковку закроют на 8 часов, с 06.00 до 14.00. В этот промежуток будет нельзя поставить автомобиль на участке от улицы 25 лет Октября до дома № 15 по улице Театральной. Также будет запрещен проезд к Воронежскому концертному залу.

Сообщается, что ограничения будут связаны с проведением в концертном зале общего собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области».

Напомним, что в 2018 году в Воронеже должны появиться платные парковки. Планируется создание 6000 парковочных мест, стоимость одного часа составит порядка 40 рублей.

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