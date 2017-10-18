В Воронеже запретят парковку на Театральной улице
Завтра, 19 октября, воронежским водителям будет нельзя припарковаться на улице Театральной.
Завтра, 19 октября, воронежским водителям будет нельзя припарковаться на улице Театральной.
Как сообщает городская администрация, парковку закроют на 8 часов, с 06.00 до 14.00. В этот промежуток будет нельзя поставить автомобиль на участке от улицы 25 лет Октября до дома № 15 по улице Театральной. Также будет запрещен проезд к Воронежскому концертному залу.
Сообщается, что ограничения будут связаны с проведением в концертном зале общего собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области».
Напомним, что в 2018 году в Воронеже должны появиться платные парковки. Планируется создание 6000 парковочных мест, стоимость одного часа составит порядка 40 рублей.