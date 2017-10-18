10 самых жутких замков с привидениями в Англии

Замок Болсовер в Дербишире | Источник: The Library of Congress

Замок Болсовер в Дербишире, где, как говорят, появляется призрак мальчика, незаметно берущий гостей за руки, признан самым жутким в Англии. Этот вердикт замку, построенному над древними захоронениями, вынесли сотрудники комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии («Английское наследие»).

В опросе приняли участие 1800 сотрудников «Английского наследия», которые оценивали исторические памятники, где они работают, по степени ужасности.

Сотрудники замка перечисляли разные ужасы, происходящие в нем, включая странные шаги, хлопающие беспричинно двери, приглушенные голоса и даже крики, необъяснимые огни и в целом ощущения могильного холода.

Болсовер был построен еще в XII веке и с тех пор в разные века принадлежал различным знатным родам Англии, пока в 1883 году не стал необитаемым, а в 1945 году его формальный владелец 7-й граф Портлендский не передал замок в собственность государства.

Замок входит в список важнейших памятников древности и архитектуры государственной важности.

Замок Кенилуэрт в Уорикшире | Источник: The Library of Congress

900-летний замок Кенилуэрт в Уорикшире назван вторым жутчайшим историческим сооружением в Англии.

Здесь сотрудникам встречаются привидения, а старинная люлька раскачивается сама по себе, и от нее пахнет табачным дымом.

Замок Карисбрук на острове Уайт | Источник: The Library of Congress

Замок Карисбрук на острове Уайт, знаменитый прежде всего тем, что в 1647—1648 годах в нем содержали низверженного короля Карла I, тоже населен наводящими ужас призраками. Считается, что призраков тут бродит много, в том числе девушки, утонувшей в местном глубоком колодце.

Персонал жалуется, что в здании часто слышен отдаленный детский смех.

Готическое Аббатство Уитби в Северном Йоркшире тоже в списке наводящих ужас старинных зданий | Источник: The Library of Congress

«Наши места пропитаны историей, от кровавых битв до темных дел, — говорит Люси Хатчингс из “Английского наследия”. — Наши замки и дворцы могут быть жутковатыми, а некоторые наши сотрудники видели и слышали то, чему нет объяснения».

На вид не страшный? Дом Чарльза Дарвина в Кенте - самый юный в списке домов с привидениями. Он тоже наводит ужас на персонал | Источник: Reuters

10 жутчайших мест Англии:

Замок Болсовер в Дербишире

Замок Кенилуэрт в Уорикшире

Замок Карисбрук на острове Уайт

Замок Пенденнис в Корнуолле

Аббатство Уитби в Северном Йоркшире

Замок Бистон и парк Вудленд в Чешире

Замок Дувр в Кенте

Дом Чарльза Дарвина в Кенте