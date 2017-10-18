10 самых жутких замков с привидениями в Англии
Сотрудники «Английского наследия» — комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии — назвали замки и старинные поместья, где от привидений и других аномальных явлений страха не оберешься.
Сотрудники «Английского наследия» — комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии — назвали замки и старинные поместья, где от привидений и других аномальных явлений страха не оберешься.
Замок Болсовер в Дербишире, где, как говорят, появляется призрак мальчика, незаметно берущий гостей за руки, признан самым жутким в Англии. Этот вердикт замку, построенному над древними захоронениями, вынесли сотрудники комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии («Английское наследие»).
В опросе приняли участие 1800 сотрудников «Английского наследия», которые оценивали исторические памятники, где они работают, по степени ужасности.
Болсовер был построен еще в XII веке и с тех пор в разные века принадлежал различным знатным родам Англии, пока в 1883 году не стал необитаемым, а в 1945 году его формальный владелец 7-й граф Портлендский не передал замок в собственность государства.
Замок входит в список важнейших памятников древности и архитектуры государственной важности.
900-летний замок Кенилуэрт в Уорикшире назван вторым жутчайшим историческим сооружением в Англии.
Замок Карисбрук на острове Уайт, знаменитый прежде всего тем, что в 1647—1648 годах в нем содержали низверженного короля Карла I, тоже населен наводящими ужас призраками. Считается, что призраков тут бродит много, в том числе девушки, утонувшей в местном глубоком колодце.
Персонал жалуется, что в здании часто слышен отдаленный детский смех.
«Наши места пропитаны историей, от кровавых битв до темных дел, — говорит Люси Хатчингс из “Английского наследия”. — Наши замки и дворцы могут быть жутковатыми, а некоторые наши сотрудники видели и слышали то, чему нет объяснения».
10 жутчайших мест Англии: