Краевые чиновники приказали отстреливать медведей

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Министерство экологии Красноярского опубликовало указ от отстреле бурых медведей в крае. Согласно документу, уничтожению подлежат особи, угрожающие жизни и здоровью людей.

Всего будет уничтожено 9 особей: 3 медведей застрелят под Дивногорском, 6 особей — возле Лесосибирска в Енисейском районе. Не уточняется, должны ли это быть взрослые звери, самцы или самки, — уничтожению подлежит любая особь, представляющая угрозу жизни человека.

Решение было принято после того, как местные власти неоднократно сообщали об угрозе хищников для населения.

Отметим, в этом году опасные звери стали чаще выходить к людям: в районе Дивногорска жители 14 раз замечали медведя. В Енисейске сотрудники полиции застрелили хищника, бродившего по улицам города. В Ачинском районе дачница сообщала, что зашедший медведь разорил ульи на ее садовом участке.