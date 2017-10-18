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11:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловская область обогнала страну по результатам ЕГЭ

«Провалили» только английский.

Источник: УралИнформБюро

Средние показатели по единому государственному экзамену на Среднем Урале оказались на уровне и выше общероссийских. Вперед Свердловская область вырвалась практически по всем предметам, сообщил 18 октября на заседания правительства области вице-губернатор Павел Креков.

Самые высокие в регионе показатели по физике. Уступают средним российским результатам региональные оценки за ЕГЭ лишь по английскому языку, передает «Уралинформбюро».

Но еще пять лет назад результаты ЕГЭ на Среднем Урале были ниже среднероссийских по половине школьных предметов «Наша задача добиться показателей, которые будут не просто выше среднего по стране, но и выведут нас в лидеры по этому показателю», — сообщил Креков.

Стоит отметить, что Свердловская область вошла в пятерку регионов страны с самыми высоким средним баллом за ЕГЭ принятых в вузы на бюджет. Среднеуральские студенты могут похвастаться «отметкой» в 69,7. Средний балл абитуриентов по стране — 68.

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