Свердловчан обяжут сортировать отходы по цвету контейнеров

По словам главы МинЖКХ Николая Смирнова, новый подход к организации обращения с ТКО позволит решить важную экономическую составляющую — «даст возможность вовлечь в процесс переработки большее количество образуемых отходов и уйти, тем самым, от безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов».

Стоит отметить, что в Свердловской области сегодня идет активное формирование новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В ее рамках уже во второй половине 2018 года все процессы, связанные с их сбором, транспортировкой, обезвреживанием, размещением и утилизацией, будут переданы в ведение региональных операторов.