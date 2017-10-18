Свердловчан обяжут сортировать отходы по цвету контейнеров
К началу 2019 года свердловские муниципалитеты перейдут на новую систему организации и сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).
К началу 2019 года свердловские муниципалитеты перейдут на новую систему организации и сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).
Ее утвердило правительство Среднего Урала, сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информационной политики.
Главной обязанностью потребителей станет сортировка отходов. Их придется раскладывать по отдельным контейнерам, имеющим либо специальную символику, либо разную цветовую индикацию: «несортированные отходы» — серый цвет; «бумага» — коричневый; «пластик» — синий; «стекло» — зеленый; «пищевые отходы» — черный; «ртутьсодержащие отходы» — желтый; «элементы питания» — оранжевый.
Для крупногабаритных грузов власти и уполномоченные организации предусмотрят либо специальные площадки, либо предназначенные для этих целей
По словам главы МинЖКХ Николая Смирнова, новый подход к организации обращения с ТКО позволит решить важную экономическую составляющую — «даст возможность вовлечь в процесс переработки большее количество образуемых отходов и уйти, тем самым, от безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов».
Стоит отметить, что в Свердловской области сегодня идет активное формирование новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В ее рамках уже во второй половине 2018 года все процессы, связанные с их сбором, транспортировкой, обезвреживанием, размещением и утилизацией, будут переданы в ведение региональных операторов.