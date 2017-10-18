Омскую воду назвали самой чистой

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест уведомил присутствующих депутатов, что вода в Омске самая чистая.

«Вода у нас самая чистая и это при относительно небольшом тарифе», — констатировал управленец.

На это заявление Шелест получил контраргумент от оппозиционера Ивана Федина из КПРФ. Политик решил уведомить всех собравшихся, что имеет иное мнение. По его словам, самая чистая вода сейчас в Иркутске из-за близости Байкала. Спора не вышло из-за отсутствия образцов.