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11:39 (мск), источник: СуперОмск

Омскую воду назвали самой чистой

Заявление прозвучало на комитете омского горсовета по ЖКХ.

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест уведомил присутствующих депутатов, что вода в Омске самая чистая.

«Вода у нас самая чистая и это при относительно небольшом тарифе», — констатировал управленец.

На это заявление Шелест получил контраргумент от оппозиционера Ивана Федина из КПРФ. Политик решил уведомить всех собравшихся, что имеет иное мнение. По его словам, самая чистая вода сейчас в Иркутске из-за близости Байкала. Спора не вышло из-за отсутствия образцов.

Отметим, что тариф на воду в Омске сейчас составляет 17,8 рублей за кубометр. В районах же сельчанам приходится отдавать по 60 рублей. Зачастую им приходится довольствоваться жидкостью непригодной для употребления.

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