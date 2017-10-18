Омскую воду назвали самой чистой
Заявление прозвучало на комитете омского горсовета по ЖКХ.
Заявление прозвучало на комитете омского горсовета по ЖКХ.
Генеральный директор «ОмскВодоканала» Сергей Шелест уведомил присутствующих депутатов, что вода в Омске самая чистая.
«Вода у нас самая чистая и это при относительно небольшом тарифе», — констатировал управленец.
На это заявление Шелест получил контраргумент от оппозиционера Ивана Федина из КПРФ. Политик решил уведомить всех собравшихся, что имеет иное мнение. По его словам, самая чистая вода сейчас в Иркутске
Отметим, что тариф на воду в Омске сейчас составляет 17,8 рублей за кубометр. В районах же сельчанам приходится отдавать по 60 рублей. Зачастую им приходится довольствоваться жидкостью непригодной для употребления.