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11:29 (мск), источник: Фонтанка

Детсады и поликлиники на Васильевском остались без отопления

Маленькие обитатели и воспитатели почти пятидесяти детских учреждений в Василеостровском районе Петербурга мёрзнут без отопления 18 октября. Об этом рассказывают читатели «Фонтанки».

Плановые работы компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», о которых сообщалось ранее, временно оставили без горячей воды не только жителей Васильевского острова, но и без отопления местные детские сады.

По информации нашего издания, отключение тепла в детсадах продиктовано мерами безопасности.

Кроме того, отопление на время отключили и в поликлиниках района.

Напомним, испытания затронули большую часть острова. В «Теплосети» заверили, что к утру 19 октября горячая вода вернётся в дома горожан, как и тепло — в детские и медицинские учреждения.

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