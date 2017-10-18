«Моя улица» увеличила скорость движения на улицах
Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов замечает, что не только увеличилась скорость движения машин, но также устранены перепробеги и так называемые «бутылочные горлышки».
Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов замечает, что не только увеличилась скорость движения машин, но также устранены перепробеги и так называемые «бутылочные горлышки».
Итак, если обращаться к официальным цифрам, то увеличение скорости отмечено на Сретенке и Лубянке — здесь оно увеличилось на 11% в обычные часы и на 10% — в часы пик.
Также поживее стало на площади Белорусского вокзала скорость движения увеличилась в два раза, в часы пик — на 56%.
На Садовом кольце средняя скорость возросла на 13%, а на Бульварном кольце — на 11%.