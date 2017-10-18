Конец недели и выходные в Приморье будут холодными и дождливыми

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 октября, PrimaMedia.

Согласно прогнозам синоптиков погода в Приморье не добавит его жителям позитива. В четверг в крае ожидаются осадки, а в выходные к дождю присоединится и похолодание, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Примпогода.ру.

Так, ближе к четвергу к Приморью приблизится очередной атмосферный фронт смещающегося над Китаем циклона. В ночь на четверг во Владивостоке увеличится облачность, станет немного теплее, в пределах +7…+9 °C. К утру начнётся слабый дождь, который продолжится днём. Максимальная температура воздуха составит +10…+13 °C. В субботу погоду в Приморье будут определять фронтальные разделы циклона, которые переместятся с северо-восточных провинций Китая на Хабаровский край. Местами пройдут осадки преимущественно в виде дождя. Основной фон ночных температур воздуха ожидается в пределах +5…+12 °С, местами на востоке около 0 °C. Субботний день будет достаточно тёплым, максимальные температуры воздуха +10…+19 °С.