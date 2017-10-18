Конец недели и выходные в Приморье будут холодными и дождливыми
Утром в четверг прогнозируется дождь, который продлится днем.
Утром в четверг прогнозируется дождь, который продлится днем.
Владивосток, 18 октября, PrimaMedia.
Согласно прогнозам синоптиков погода в Приморье не добавит его жителям позитива. В четверг в крае ожидаются осадки, а в выходные к дождю присоединится и похолодание, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Примпогода.ру.
Так, ближе к четвергу к Приморью приблизится очередной атмосферный фронт смещающегося над Китаем циклона. В ночь на четверг во Владивостоке увеличится облачность, станет немного теплее, в пределах +7…+9 °C. К утру начнётся слабый дождь, который продолжится днём. Максимальная температура воздуха составит +10…+13 °C. В субботу погоду в Приморье будут определять фронтальные разделы циклона, которые переместятся с
В воскресенье синоптическая ситуация изменится. Ночью за фронтом распространится гребень холодного антициклона, в большинстве районов Приморья осадки прекратятся, сохраняясь лишь местами на севере края. Вместе с гребнем вторгнется очередная порция холода, усилится ветер, фон ночных и дневных температур понизится на 5−8 градусов. Во Владивостоке в субботу не исключен небольшой дождь, ветер южный умеренный до сильного. Ночью минимальные температуры воздуха составят +10…+12 °С, днём +13…+16 °С. В воскресенье обойдётся без осадков, будет ветрено и прохладно. Температурный фон понизится: ночью +2…+4 °С, днём +6…+9 °С.