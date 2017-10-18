В Березовском районе прокуратура проверила продуктовые магазины

— В ходе надзорных мероприятий в деятельности индивидуального предпринимателя Пшеничниковой Г. И. (магазин «На площади»), Березовского РАЙПО (магазин «Ивушка»), а также АО «Тандер» (магазин «Магнит») выявлены отдельные факты нарушений, — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.



В магазинах плохо соблюдали условия хранения продуктов, продавали просроченный товар. По итогам проверки прокурором собственникам и владельцам торговых точек внесены представления, которые находятся на рассмотрении.



В Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю направлены материалы проверки в отношении ИП Пшеничниковой Г. И., Березовского РАЙПО, а также АО «Тандер». Данные магазины нарушили технические регламенты. Если данное нарушение будет доказано, владельцев ждет штраф до 300 тысяч рублей.