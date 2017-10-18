На кузбасской трассе погибла молодая семья с грудным ребенком
Авария произошла на 55-м километре автодороги «Кемерово — Анжеро-Судженск»
Авария произошла на 55-м километре автодороги «Кемерово — Анжеро-Судженск»
В Яшкинском районе Кемеровской области в лобовом столкновении погибла молодая семья.
По информации
Предварительно, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли водитель «ВАЗ-2114», его молодая жена и их 4-месячный сын. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.