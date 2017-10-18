На кузбасской трассе погибла молодая семья с грудным ребенком

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, столкнулись автомобиль «ВАЗ-2114» и грузовик «Nissan Diesel». На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Яшкинскому району.

Предварительно, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли водитель «ВАЗ-2114», его молодая жена и их 4-месячный сын. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.