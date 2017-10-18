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11:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

На кузбасской трассе погибла молодая семья с грудным ребенком

Авария произошла на 55-м километре автодороги «Кемерово — Анжеро-Судженск»

В Яшкинском районе Кемеровской области в лобовом столкновении погибла молодая семья.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, столкнулись автомобиль «ВАЗ-2114» и грузовик «Nissan Diesel». На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Яшкинскому району.

Предварительно, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли водитель «ВАЗ-2114», его молодая жена и их 4-месячный сын. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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