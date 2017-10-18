Куда исчезают названия. Откуда в Петербурге почти 200 безымянных улиц?

Источник: РИА "Новости"

Интересные выводы статистиков заставили нас задать себе вполне резонный вопрос — а как же так получилось? Ivbg.ru углубился в историю, порылся в картах и постарался объяснить, куда же исчезают названия.

Всего в процессе статистических исследований в Петербурге аналитики насчитали 2081 улицу, из которых 193 не имеют названия и в народе считаются «анонимными».

<iframe src="https://giphy.com/embed/exFVc8F5b4ZfW" width="480" height="480" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/film-v-anonymous-exFVc8F5b4ZfW">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом интересно, что дома на них пронумерованы, адреса присвоены, а вот чёткого определения им никто дать не может. Путем несложных математических умозаключений можно подсчитать, что количество таких улиц и проездов достигает почти 10% от числа всех улиц Петербурга, что, сами понимаете, очень не мало. При всём этом можно было бы понять наличие безымянных улиц где-нибудь в микрорайонах или новоиспеченных поселениях, стихийно образующихся со строительством высоток на окраинах города.

Однако подобные топонимические казусы встречаются и в историческом центре Петербурга, где длинные проспекты разбавляются улицами, протяженность которых не превышает 30 метров — таким является, например, Песковский переулок.

Члены топонимической комиссии, тем временем, работают не покладая рук. Они вполне резонно считают, что абсолютно каждая улица и проезд независимо от её загруженности и протяженности, подобно ребёнку, должны иметь своё имя на карте города. Не «народное» имя, а официально зарегистрированное. Кроме того, название каждой улице следует присваивать исходя из свода определенных правил. По городским регламентам оно должно легко и звучно произноситься, иметь историческую привязку или быть географически оправданным.

<iframe src="https://giphy.com/embed/mRh4cLIYhrs9G" width="480" height="259" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/week-finals-summed-mRh4cLIYhrs9G">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Отличный пример безымянной улицы находится прямо в туристическом «сердце» Петербурга — у Спаса-на-Крови. Эта изогнутая словно бумеранг дорога, проходящая вдоль памятника архитектуры, в неофициальных источниках зовётся Михайловским проездом. Однако неофициальные источники — не то, на что нужно равняться, считают краеведы. Официально этот проезд так и не имеет названия, а значит, остаётся анонимным.

Михайловский проезд уже официально зафиксирован как название на территории Апраксина двора. Там среди апраксинских корпусов есть ряд именных проездов. Появление в центре двух одноименных проездов нежелательно. Андрей Рыжков Краевед

Один из самых цитируемых строительных СМИ Петербурга «Канонер» и его создатель Дмитрий Ратников очень часто поднимают различные топонимические вопросы, и многие из них как раз касаются отсутствия названия у целого ряда исторически значимых улиц. Среди них более двух десятков, как мы уже писали выше, расположены в центре города. Большая часть из них, правда, больше подходят под контент сообщества «Непарадный Петербург» — узкие улочки с облезлой штукатуркой и задворками домов, где живут коты.

<iframe src="https://giphy.com/embed/3o6ZsWo3UJYF9ESwiQ" width="480" height="338" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/southparkgifs-3o6ZsWo3UJYF9ESwiQ">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, мода на эстетику запустения приводит к тому, что эти улицы становятся довольно популярными среди фотографов и тех, кто хочет познакомиться с Петербургом поближе. По материалам «Канонера» выяснилось, что к таковым относится не только неофициальный Михайловский проезд, но и другие улицы.

В разное время к ним относились Фрунзенский проезд, Пискунов переулок, Кисловодская улица и многие другие, но с течением времени топонимическая комиссия находила выходы и присваивала улицам другие, наиболее весомые как исторически, так и географически, названия. Отсутствием своих названий в настоящее время эти улицы во многом «обязаны» путанице, возникшей из-за частых переименований в прошлом.

<iframe src="https://giphy.com/embed/3o7buirYcmV5nSwIRW" width="480" height="269" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/emoji-idk-thinking-3o7buirYcmV5nSwIRW">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Так, например, фрагмент проезжей части на Петроградке, который выходит к существующей ныне улице Воскова, долгое время оставался безымянным, потому что нельзя было определить, к какому топониму он имеет отношение в большей степени. Улица Воскова раньше называлась Пискуновской, поэтому на некоторых градостроительных форумах хотели предложить для проезда именно это название. Однако топонимическая комиссия, по словам Дмитрия Ратникова из «Канонера», решила вернуть более ценное имя — Большая Белозерская, по расквартированному там два века назад Белозерскому полку.

Исторические переплетения не единственная проблема для топонимической комиссии в вопросе появления большого числа безымянных улиц.

Так, многие улицы попросту «сжираются» промзонами, которые растут и расширяются с каждым годом. Иногда это приводит даже к тому, что исчезают не только названия, но и сами улицы и проезды — их попросту вводят в промышленное обращение. Такая участь постигла безымянный проезд вдоль Лютеранского кладбища, проложенный от набережной реки Смоленки до Железноводской улицы. Из-за появившейся новой планировки квартала проезд, который носил ранее название Кисловодской улицы, исчез, будучи поглощённым промзоной.

<iframe src="https://giphy.com/embed/10aADbYxnJlc9q" width="480" height="361" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/pollution-10aADbYxnJlc9q">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка.

С промзонами, заводами и прочими промышленными и технологическими предприятиями, расположенными на окраине города, связано много подобных случаев, но иногда градозащитники предлагают выбирать названия для «анонимных» улиц, исходя из названий предприятий, возле которых они расположены. Так могло быть с безымянным проездом на севере Питера, неподалеку от проспекта Просвещения. Его предлагалось назвать крайне необычно — Позитронный проезд — «в честь» расположенного рядом завода «Позитрон-пласт», однако официальный выбор названий так и не состоялся, поэтому за проездом закрепилось лишь «народное» название.

<iframe src="https://giphy.com/embed/mMMwoBJkpNBK0" width="480" height="269" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/women-levitating-mMMwoBJkpNBK0">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка.