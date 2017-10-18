Александр Дубровин поможет жительнице Приангарья из числа детей-сирот получить жилье
Прием граждан прошел в общественной приемной Дмитрия Медведева.
Прием граждан прошел в общественной приемной Дмитрия Медведева.
Депутат регионального парламента, член комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Александр Дубровин поможет жительнице Иркутской области из числа
30-летняя жительница
Она уже прошла через процедуру восстановления своих прав в суде и при положительном судебном решении предполагала, что процесс получения жилья по договору социального найма жилого помещения не за горами. Но решение суда не сыграло роли, поскольку в иске, подготовленном усольской прокуратурой, не было привязки к месту жительства. Девушка не разобралась в юридических вопросах, помочь ей было некому.
В силу разных обстоятельств и действия закона ей пришлось сменить место получения жилья на Иркутск. В очереди этой льготной категории граждан она сместилась с 26 на 896-е место.
В ходе приема заявительница получила рекомендации юриста о дальнейших действиях, которые ей необходимо предпринять в первую очередь. Также ей будет оказано юридическое сопровождение для положительного решения вопроса.