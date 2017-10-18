Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ткачёв вызвал смех Путина рассказом о продаже свинины в Индонезию
Раскрыт секрет брокколи
"Объясните, зачем": депутат опубликовала фото охраны Порошенко
В правительстве Украины предложили уничтожить Россию ради Крыма
Умер народный артист СССР Николай Охотников
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
"Много боли нанесла мне": Джигарханян о молодой жене
"Утес" в Крыму поразил мишень: кадры - СМИ
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
12:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Александр Дубровин поможет жительнице Приангарья из числа детей-сирот получить жилье

Прием граждан прошел в общественной приемной Дмитрия Медведева.

Источник: Reuters

Депутат регионального парламента, член комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Александр Дубровин поможет жительнице Иркутской области из числа детей-сирот получить квартиру. Прием граждан прошел в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева накануне, 17 октября, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ЕР.

30-летняя жительница Усолье-Сибирское Иркутской области воспитывалась в доме-интернате и должна была получить квартиру от государства по выходу из него. Но уже на протяжении десяти лет, с 2008 года, девушка безуспешно пытается восстановить свое право на получение жилья.

Она уже прошла через процедуру восстановления своих прав в суде и при положительном судебном решении предполагала, что процесс получения жилья по договору социального найма жилого помещения не за горами. Но решение суда не сыграло роли, поскольку в иске, подготовленном усольской прокуратурой, не было привязки к месту жительства. Девушка не разобралась в юридических вопросах, помочь ей было некому.

В силу разных обстоятельств и действия закона ей пришлось сменить место получения жилья на Иркутск. В очереди этой льготной категории граждан она сместилась с 26 на 896-е место.

В ходе приема заявительница получила рекомендации юриста о дальнейших действиях, которые ей необходимо предпринять в первую очередь. Также ей будет оказано юридическое сопровождение для положительного решения вопроса.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Профориентационный фестиваль СФУ проведут для выпускников школ в Ангарске 22 октября
Рэпер Noize MC искупался в Байкале
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету РФ
Юлия Липницкая станет спортивным комментатором
В NASA рассказали о разгерметизации космического корабля «Союз»
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
Чемпионка ОИ обвинила партнера по сборной в изнасиловании
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь