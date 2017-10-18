Александр Дубровин поможет жительнице Приангарья из числа детей-сирот получить жилье

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Депутат регионального парламента, член комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Александр Дубровин поможет жительнице Иркутской области из числа детей-сирот получить квартиру. Прием граждан прошел в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева накануне, 17 октября, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ЕР.

30-летняя жительница Усолье-Сибирское Иркутской области воспитывалась в доме-интернате и должна была получить квартиру от государства по выходу из него. Но уже на протяжении десяти лет, с 2008 года, девушка безуспешно пытается восстановить свое право на получение жилья.

Она уже прошла через процедуру восстановления своих прав в суде и при положительном судебном решении предполагала, что процесс получения жилья по договору социального найма жилого помещения не за горами. Но решение суда не сыграло роли, поскольку в иске, подготовленном усольской прокуратурой, не было привязки к месту жительства. Девушка не разобралась в юридических вопросах, помочь ей было некому.

В силу разных обстоятельств и действия закона ей пришлось сменить место получения жилья на Иркутск. В очереди этой льготной категории граждан она сместилась с 26 на 896-е место.