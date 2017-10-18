Новый надземный переход появится в Воронеже
Переходить дорогу на проспекте Патриотов станет безопаснее. Совсем скоро там появится новый надземный переход.
Переходить дорогу на проспекте Патриотов станет безопаснее. Совсем скоро там появится новый надземный переход.
О завершении строительства сообщил Александр Лукашук, начальник «Черноземуправтодора». Как рассказал дорожник главе Воронежской области Алексею Гордееву, возведение пешеходного перехода должно завершиться уже к концу 2017 года. К слову, располагаться надземное сооружение будет на оживленном участке дороги в районе памятника танку «Т-34».
Среди других «дорожных» нововведений в этом году в планах закончить расширение участка автодороги по направлению к селу Верхнее Турово Нижнедевицкого района. Здесь строительные работы должны завершить уже к декабрю.