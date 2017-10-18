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12:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ремонт II очереди Южного обхода Нижнего Новгорода запланирован на 2018 год

Нижний Новгород. 17 октября. НТА-Приволжье — Ремонт II очереди Южного обхода Нижнего Новгорода запланирован на 2018 год.

Источник: РИА "Новости"

Как говорится в материалах на портале госзакупок, федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства» объявило электронный аукцион на ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа.

В частности, ремонту подлежит обход Нижнего Новгорода слева на участке 16,2−30,54 км. На нём запланирована замена дорожного полотна, бортового камня, а также дорожных знаков. Гарантия на полотно будет составлять четыре года, а на барьерное ограждение и знаки — пять лет.

Окончание выполнения работ определено до 20 декабря 2018 года.

Проведение аукциона назначено на 13 ноября 2017 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 280,711 млн. рублей. При этом, в 2017 году будет заплачено 489,52 тыс. рублей, а остальная сумма в 2018 году.

По данным министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, протяжённость I очереди Южного обхода составляет 16,2 км, II очереди — 15 км.

Напомним, рабочее движение по третьей очереди Южного обхода Нижнего Новгорода было запущено 14 сентября 2016 года.

В настоящее время завершена разработка проекта IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода.

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