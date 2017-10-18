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14:36 (мск), источник: ТАСС

Французские биологи открыли возможную причину возникновения дислексии у человека

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Исследователи биологического факультета Университета города Ренн (Франция) анонсировали открытие одной из возможных причин возникновения дислексии у человека.

Результаты многолетней работы были опубликованы в британском научно-исследовательском журнале «Proceeding of Royal Society», секция В (биология).

Дислексия, заболевание, находящееся на грани нейрологии, офтальмологии и психиатрии, характеризуется нарушением у детей освоения навыков чтения, что приводит к существенной задержке психического развития. У взрослых также возможно возникновение дислексии при травмах и опухолях головного мозга, других органических поражения центральной нервной системы.

Ученые из Ренна полагают, что им удалось найти анатомические изменения в глазных рецепторах головного мозга человека, которые препятствуют естественному процессу освоения навыков чтения и осмысливания прочитанного.

У детей, обучение чтению которых не вызывает трудностей, рецепторы одного глаза отличаются от подобных в другом — т.е. наблюдается асимметрия глазных рецепторов. По мнению исследователей, сигнал от предмета попадает в оба глаза, а головной мозг «выбирает», на какую группу рецепторов какого глаза направить изображение.

У людей, страдающих дислексией, зоны восприятия изображения обоих глаз одинаковы, симметричны, подчеркивают биологи. Если фотосигнал попадает в зону восприятия света одновременно (еще эти зоны иногда называют пятнами Максвелла) на оба глаза, головной мозг «теряется», не «понимая» куда направлять изображение. Получается своего рода зеркальные изображение в обеих зонах и восприятие зрительного образа «стопорится», объясняют специалисты.

«Результаты наших исследований позволяют думать, что мы нашли потенциальную причину возникновения дислексии, » — отмечает один из авторов исследования, ведущий специалист университета Гюй Ропар. «Асимметрия зрительного восприятия необходима, чтобы не возникал эффект зеркала, мешающий естественной обработке мозгом светового сигнала, » — добавляет автор проекта, — «иначе возникает явление, получившее название дислексия — сложность в освоении навыков чтения».

«Для выявления данного расстройства и у детей, и у взрослых определение асимметрии зон восприятия может стать простым и эффективным диагностическим методом,» — заключает ученый.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире дислексией страдает около 700 млн человек.

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