Красноярец стал миллионным пассажиром городской электрички
Житель краевого центра ежедневно пользуется электропоездом для поездок на работу.
Житель краевого центра ежедневно пользуется электропоездом для поездок на работу.
Миллионным пассажиром «Городской электрички» 2017 года стал житель Красноярска Александр Приказчиков. Обладатель юбилейного билета работает в центре Красноярска и постоянно пользуется электропоездами для поездок на работу, сообщили в
Счастливый билет Александр Приказчиков купил сегодня в 9:05 по местному времени в вагоне электропоезда № 6407 Зыково — Красноярск. Автоматизированная система продажи билетов, в которой фиксируется каждая поездка, «сообщила» билетному кассиру о покупке юбилейного проездного документа.
Генеральный директор АО «Краспригород» Эдуард Быков вручил пассажиру «Городской электрички» Александру Приказчикову ценный подарок от компании «Краспригород» — мультиварку. Главным же сюрпризом для красноярца стал безлимитный абонемент на поездки по внутригородским железнодорожным маршрутам на месяц.
«Чествование миллионного пассажира уже стало традицией, мы его проводим четвертый год подряд. И каждый раз это событие происходит все раньше: если в 2014 году миллионный билет был продан накануне Нового года, то в этом году — уже в середине октября. Для нас это показатель того, что проект “Городская электричка” успешен, он пользуется все большей популярностью среди красноярцев. Мы рады, что городские электропоезда действительно удобны жителям столицы края, и будем продолжать работу над развитием проекта», — подчеркнул Эдуард Быков.
В будние дни около 5 тысяч красноярцев ежедневно выбирают городскую электричку для поездок на работу и учебу. Все большую популярность данный вид городского транспорта набирает благодаря скорости передвижения, независимости от автодорожной ситуации и погодных условий. Привлекает красноярцев и ценовая доступность — проезд в городской электричке стоит 19 рублей.
Кроме того, перевозка «городских» пассажиров осуществляется по «Транспортной карте», которая используется как «пересадочная». Она позволяет получать скидку при проезде на втором виде общественного транспорта в течение 90 минут — в этом случае билет стоит всего 16 рублей.