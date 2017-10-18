Браслеты с чипом «Тройки» начали продавать в московском метро
Женские украшения представлены в девяти цветах, мужские — в двух.
Женские украшения представлены в девяти цветах, мужские — в двух.
Силиконовые браслеты с функционалом транспортной карты «Тройка» появились в Московском метрополитене. В продажу поступило 500 украшений.
«Браслеты с чипом “Тройки” начали продаваться на стойке “Живое общение” на станции “Пушкинская” и в сувенирных магазинах на станциях “Маяковская” и “Трубная”», — рассказал первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Женские браслеты представлены в девяти цветах: красном, зеленом, синем, желтом, розовом, салатовом, черном, оранжевом, голубом, а мужские (более крупные) — в двух, красном и черном. На каждом размещен логотип метро.
Поскольку браслет — это не обычный проездной билет, а сувенирный продукт, себестоимость карты в таком виде выше, пояснил Роман Латыпов. Браслеты продаются за 450 рублей. Напомним, за обычную бумажную карту «Тройка» следует внести залоговую стоимость в 50 рублей. Залог можно получить обратно, обратившись в один из сервисных центров «Московский транспорт». Они расположены на улице Старой Басманной, дом 20, корпус 1 и на улице 1905 года, дом 25.
Пополнить кошелек карты «Тройка», встроенной в сувенир, или записать на носитель любой тип проездного билета можно в кассах метро. Кроме того, перевести деньги в кошелек «Тройки» можно через мобильное приложение «Метро Москвы», а также с помощью сервиса
В Московском метрополитене можно купить и другой сувенир с функционалом «Тройки» — брелоки. Они продаются в сувенирных магазинах и на стойках «Живое общение». Брелоки стоят 350 рублей. С начала года пассажиры купили 12 тысяч таких транспортных сувениров.