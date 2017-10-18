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12:36 (мск), источник: dostup1.ru

Бесплатную землю в Челябинской области ждут более 6 тыс. человек

Из них 85% — это многодетные семьи.

На сегодняшний день в Челябинской области бесплатных земельных участков ждут более 6,2 тыс. человек — об этом в среду, 18 октября, в ходе заседания комитета Заксобрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству сообщил депутатам руководитель регионального Минимущества Алексей Бобраков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам чиновника, большинство ожидающих — почти 5,7 тыс. человек — это многодетные родители. «Всего с начала действия программы южноуральцы получили 3 101 земельный участок под строительство дома, из них 305 — в 2017 году. Из многодетных семей со своими участками сегодня чуть более 2 тыс. южноуральцев, что составляет 38% от общего количества», — говорит Бобраков. И добавляет, что министерство зафиксировало 1139 отказов от бесплатной земли. Это связано с миграцией людей или с возрастом детей — последние просто-напросто выросли, пока их родители «стояли» в очереди.

Работа по сокращению очереди продолжается, говорит Бобраков. «В 2016 году были приняты поправки, которые обязывают муниципальные образования увеличить с 18% до 30% объем земельных участков для многодетных семей. В 2017 году из областной казны на эти цели выделили 55 млн рублей», — отметил чиновник.

Заслушав доклад, депутаты Заксобрания решили подготовить и внести законодательные инициативы об увеличении доли земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению, с 30% до 50%.

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