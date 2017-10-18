В конце рабочей недели на ряде улиц Ростова будут отключать свет

В частности, в четверг, с 9 до 16 часов не будет света по следующим адресам: Муравьёва, 79−89, 56−78; Волгоградской, 51−69, 54−74; Возрождения, 25−87, 26−80; Правды, 1−57, 2−60; Турксибской, 10−20, 13−37; 12-го Февраля, 10−26, а до 17 часов — на всей улице Мартовицкого, а также по адресам Плиева, 2−50; Каширской, 14, 22, 24, 26, 28, 28/1, 28 А; 2-й Краснодарской, 163/4; пер. Ольховском, 2−66, 1−45; Малиновского, 6, 8, 19, 12, 12/1; Нариманова, 103−117; Фурмановской, 108−118, 109−125; Краснокурсантской, 95−105, 104−116; в пер. Защитном, 25−33; Профсоюзной, 3−23, 29/22, 25/25; Русской, 1−7, 2−28; в пер. Медном, 8.

В пятницу, 20 октября, с 9 до 16 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах: Булавина, 15−35, 2−12; Белгородской, 1−19, 2−20; Белинского, 1−19, 2−18; 12-го Февраля, 71−83; Коровкина, 1−39, 2−40; 12-го Февраля, 46−98; в пер. Скрыпника, 59−71, 64−72; 2-м переулке, 55−71, 44−68; Самойловской, 34−52, 41−59; в пер. Марсовом, 1−13, 2−14; в пер. Трудовом, 1−29, 2−36; в пер. Конструторском, 5−15, 4−14; Зенитчиков, 1−5, 2−12; пер. Проезжем, 9−15, 2−10; в пер. Сызранском, 1−19, 2−18; 2-й Краснодарской, 163, 163/3, 165/18; Малиновского, 14, 14 А, 18, 18/165.