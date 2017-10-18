Ярошук: С февраля-марта следующего года водители «Калининград-ГорТранса» будут в униформе

К февралю-марту следующего года будет разработана и внедрена униформа для водителей муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс». Об этом в среду в эфире радиостанции «Комсомольская правда Калининград» сообщил глава города Александр Ярошук.

«Вы очень правильно задали вопрос, в предприятии уже разговаривали с руководителем, сейчас отвечаю только за муниципальный, “Калининград-ГорТранс”. Мы однозначно сделаем форму. Сейчас выбираем варианты, нам предлагают. Думаю, уже на следующий год, с февраля либо с марта, водители будут ездить в стандартной форме. Ничего сложного. Рубашка, джемпер или пиджак. Определимся. А то, что сейчас есть, это никуда не годится», — прокомментировал Александр Ярошук звонок калининградца, пожаловавшегося на неопрятный вид водителей муниципальных автобусов.