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15:20 (мск), источник: Новый Калининград

Ярошук: С февраля-марта следующего года водители «Калининград-ГорТранса» будут в униформе

Глава города согласился, что внешний вид водителей муниципальных автобусов заслуживает критики.

Источник: Новый Калининград

К февралю-марту следующего года будет разработана и внедрена униформа для водителей муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс». Об этом в среду в эфире радиостанции «Комсомольская правда Калининград» сообщил глава города Александр Ярошук.

«Вы очень правильно задали вопрос, в предприятии уже разговаривали с руководителем, сейчас отвечаю только за муниципальный, “Калининград-ГорТранс”. Мы однозначно сделаем форму. Сейчас выбираем варианты, нам предлагают. Думаю, уже на следующий год, с февраля либо с марта, водители будут ездить в стандартной форме. Ничего сложного. Рубашка, джемпер или пиджак. Определимся. А то, что сейчас есть, это никуда не годится», — прокомментировал Александр Ярошук звонок калининградца, пожаловавшегося на неопрятный вид водителей муниципальных автобусов.

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