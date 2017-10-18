Появилась информация о гибели пермяка в Сирии

«Союз добровольцев Донбасса» сообщил, что 19 сентября 2017 года в Сирии погиб доброволец из Перми Алексей Г. Известно, что 30-летний пермяк ранее воевал на Донбассе. Обстоятельства его гибели не раскрываются.



Отметим, группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team на своем сайте сообщила, что за август-сентябрь в Сирии погибли девять добровольцев из России, в числе которых был Алексей Г.