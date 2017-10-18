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13:00 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермяки выбрали народного участкового

Стало известно имя народного участкового.

Источник: Вести - Пермь

В онлайн голосовании пермяки отдали 2,5 тысячи голосов за старшего лейтенанта полиции Ивана Арасланова из Чусового. Теперь он будет представлять Пермский край на всероссийском этапе конкурса. В службе участковых уполномоченных полиции Иван Арасланов работает с 2013 года. До этого был учителем физкультуры.

Активно увлекается тяжелой атлетикой и бегом, готовится к Чемпионату России по жиму штанги лежа. В общероссийском конкурсе победит тот полицейский, за кого отдадут наибольшее количество голосов. Голосование начнется 1 ноября.

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