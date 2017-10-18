В Башкирии многодетная мать пряталась от судебных приставов в шкафу
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане должница пряталась от судебных приставов в шкафу. По сообщению
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане должница пряталась от судебных приставов в шкафу. По сообщению
Органы опеки и попечительства по решению суда обязали ее выплачивать алименты, но исполнять это решение женщина не спешила. Ее долг по выплате превысил 180 тысяч рублей.
В ходе очередного визита к ней, судебные приставы обнаружили нерадивую мать в шкафу. Она была предупреждена об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. После чего пообещала погасить задолженность.