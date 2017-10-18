В Башкирии многодетная мать пряталась от судебных приставов в шкафу

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане должница пряталась от судебных приставов в шкафу. По сообщению пресс-службы управления ФССП по РБ, в Туймазинском районе многодетная мать не желала платить алименты в пользу своих трех несовершеннолетних детей, которых сама же и отдала в детский дом.