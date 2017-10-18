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12:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии многодетная мать пряталась от судебных приставов в шкафу

УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане должница пряталась от судебных приставов в шкафу. По сообщению пресс-службы управления ФССП по РБ, в Туймазинском районе многодетная мать не желала платить алименты в пользу своих трех несовершеннолетних детей, которых сама же и отдала в детский дом.

Органы опеки и попечительства по решению суда обязали ее выплачивать алименты, но исполнять это решение женщина не спешила. Ее долг по выплате превысил 180 тысяч рублей.

В ходе очередного визита к ней, судебные приставы обнаружили нерадивую мать в шкафу. Она была предупреждена об уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. После чего пообещала погасить задолженность.

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