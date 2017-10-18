Горожане выбирают название сквера в центре Уфы
Пока лидируют варианты: «Хрустальный» и «Центральный».
Пока лидируют варианты: «Хрустальный» и «Центральный».
В Уфе горожане выбирают название для сквера на улице Революционной (от ул. Цюрупы и до ул. Ленина). Об этом сообщается в группе Ленинского района.
В соцсетях с 29 сентября по 6 октября проводилась акция «Имя скверу придумаем вместе!». Более 65 человек предложили вариант названия.
Администраторы подвели итог акции, и с 18 октября в группе «Ленинский район Уфы» началось голосование на лучшее название сквера. После голосования три варианта названия, которые наберут наибольшее количество голосов, будут направлены в Экспертную комиссию по наименованию, переименованию адресных элементов городского округа город Уфа Башкирии. Голосование продлится до 31 октября 2017 года.
Пока лидируют названия: «Хрустальный» и «Центральный».