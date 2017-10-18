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13:14 (мск), источник: АиФ Самара

В апреле по строящейся около стадиона «Самара Арена» линии пустят трамвай

Сроки ввода новой трамвайной линии будут выдержаны.

Глава Самары Олег Фурсов оценил темпы строительства новой трамвайной линии в районе стадиона «Самара Арена», сообщает администрация областного центра.

Трамвайные пути прокладываются параллельно Московскому шоссе с левой стороны по ходу движения из города. Протяженность новой ветки составит 2,2 километра. Также в состав объекта входит путепровод тоннельного типа, общая протяженность которого составляет почти 400 метров. Он будет служить для пропуска трамваев под улицей Дальней.

Напомним, что на прилегающем к трамвайной линии участке расположен объект потребительского рынка, часть которого была построена на самовольно захваченной территории. Этот объект препятствовал прокладке трамвайной линии и по решению суда был демонтирован в сентябре.

Глава Самары отметил, что из-за устройства локальных очистных сооружений был увеличен диаметр разворотного кольца. При этом сроки ввода в эксплуатацию, названные ранее, будут выдержаны. Планируется, что работы будут завершены в марте 2018 года, а уже в апреле по новой линии будут курсировать трамваи.

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