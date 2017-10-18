В апреле по строящейся около стадиона «Самара Арена» линии пустят трамвай
Сроки ввода новой трамвайной линии будут выдержаны.
Сроки ввода новой трамвайной линии будут выдержаны.
Глава Самары Олег Фурсов оценил темпы строительства новой трамвайной линии в районе стадиона «Самара Арена», сообщает администрация областного центра.
Трамвайные пути прокладываются параллельно Московскому шоссе с левой стороны по ходу движения из города. Протяженность новой ветки составит 2,2 километра. Также в состав объекта входит путепровод тоннельного типа, общая протяженность которого составляет почти 400 метров. Он будет служить для пропуска трамваев под улицей Дальней.
Напомним, что на прилегающем к трамвайной линии участке расположен объект потребительского рынка, часть которого была построена на самовольно захваченной территории. Этот объект препятствовал прокладке трамвайной линии и по решению суда был демонтирован в сентябре.
Глава Самары отметил, что