В апреле по строящейся около стадиона «Самара Арена» линии пустят трамвай

Глава Самары Олег Фурсов оценил темпы строительства новой трамвайной линии в районе стадиона «Самара Арена», сообщает администрация областного центра.

Трамвайные пути прокладываются параллельно Московскому шоссе с левой стороны по ходу движения из города. Протяженность новой ветки составит 2,2 километра. Также в состав объекта входит путепровод тоннельного типа, общая протяженность которого составляет почти 400 метров. Он будет служить для пропуска трамваев под улицей Дальней.

Напомним, что на прилегающем к трамвайной линии участке расположен объект потребительского рынка, часть которого была построена на самовольно захваченной территории. Этот объект препятствовал прокладке трамвайной линии и по решению суда был демонтирован в сентябре.