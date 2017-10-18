Праздничная почта: письма со всего мира прислали в Самарканд

Источник: Sputnik

В проекте приняли участие люди со всего мира, которые интересуются историей и культурой Узбекистана.

«Я с радостью и удовольствием вспоминаю свое пребывание в Самарканде. Это необыкновенный город, наполненный культурой, архитектурой, искусством и историей!», — пишет из Рима Мария Карла Клауди.

«Я всегда с большой симпатией отношусь к вашему 2750-летнему городу Самарканду, который 18 октября торжественно отметит День города. Я в свои 84 года с влюбленностью смотрю на архитектурные красоты Самарканда как наивный 8-летний ребенок. Шлю горячий привет Самарканду, жемчужине Востока, городу, о котором действительно хочется думать, мечтать и говорить», — отмечает Амарилио Хевия де Карвалью, Барра-ду-Гарсас из Бразилии.