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13:06 (мск), источник: Sputnik

Праздничная почта: письма со всего мира прислали в Самарканд

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Активисты кружка интернациональной дружбы «Эсперанто» Центра культуры и досуга населения им. Амира Темура в преддверии Дня города Самарканда организовали Международные дни письма «Слово о Самарканде».

Источник: Sputnik

В проекте приняли участие люди со всего мира, которые интересуются историей и культурой Узбекистана.

«Я с радостью и удовольствием вспоминаю свое пребывание в Самарканде. Это необыкновенный город, наполненный культурой, архитектурой, искусством и историей!», — пишет из Рима Мария Карла Клауди.

«Я всегда с большой симпатией отношусь к вашему 2750-летнему городу Самарканду, который 18 октября торжественно отметит День города. Я в свои 84 года с влюбленностью смотрю на архитектурные красоты Самарканда как наивный 8-летний ребенок. Шлю горячий привет Самарканду, жемчужине Востока, городу, о котором действительно хочется думать, мечтать и говорить», — отмечает Амарилио Хевия де Карвалью, Барра-ду-Гарсас из Бразилии.

18 октября Самарканду исполнилось 2750 лет. Организаторы акции до сих пор продолжают получать письма.

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