Октябрьский район Ростова показали журналистам
Городские власти устроили для журналистов экскурсионный тур по Октябрьскому району Ростова.
Городские власти устроили для журналистов экскурсионный тур по Октябрьскому району Ростова.
Это самая большая территория южной столицы — здесь проживают около двухсот тысяч человек. А новые объекты, появившиеся на карте района за последнее время, несомненно, принесут пользу и жителям других районов. Кроме того, представителям СМИ рассказали о знаковых жителях и объектах Октябрьского района.
«Житель Октябрьского района — это человек неравнодушный. Очень энергичный и активный. Наверное, средний возраст —
В районе проживает много детей. Для них в этом году после ремонта открыл двери лицей номер 50. Два оборудованных кабинета информатики, кабинет робототехники и новая лаборатория. Профиль обучения — физико- математический. Для старшеклассников занятия ведут преподаватели вузов.
«Мы смогли себе организовать
Еще одна гордость Октябрьского района — медведица Комета. Для нее в Ростовском зоопарке созданы все условия. На глазах у публики белый зверь играет в новом вольере. Он снабжен системой очистки и подогрева воды. Но останавливаться на этом руководство Зоопарка не собирается.
«Мы создадим самый большой, самый крупный и современный вольер белого медведя в Российской Федерации. В этом году мы закупаем оборудование», — говорит директор Ростовского зоопарка Александр Жадобин.
В рамках
«Мы используем тканевую эластографию ультразвуковой диагностики, 3D-исследование. МРТ мы тоже используем в 3D в получении анатомических структур человека более подробнее», — говорит директор клиники Артур Бояджян.
Еще одно медицинское учреждение открылось недавно, но уже успело подарить десятки новых жизней. Как говорят специалисты, это первый коммерческий роддом на юге России. Врачи с гордостью показывают родильные и операционные залы. 30 высококлассных специалистов готовы оказывать помощь круглосуточно.
«У нас есть и стационар, и поликлиника, а также представлена и выездная служба. Т.е. есть возможность оказание помощи пациентам на дому», — говорит главный врач семейной клиники Александр Буштырев.
Фотографии этого роддома напоминают элитные зарубежные клиники. Но все это здесь, в Октябрьском районе Ростова.