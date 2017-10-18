Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ - "сюрприз" от Шойгу
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актера Кокшенова
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: ВМС Украины решили уменьшить комфортные условия флота РФ
Кадры: «Правый сектор» захватил здание в Киеве
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
17:54 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Октябрьский район Ростова показали журналистам

Городские власти устроили для журналистов экскурсионный тур по Октябрьскому району Ростова.

Это самая большая территория южной столицы — здесь проживают около двухсот тысяч человек. А новые объекты, появившиеся на карте района за последнее время, несомненно, принесут пользу и жителям других районов. Кроме того, представителям СМИ рассказали о знаковых жителях и объектах Октябрьского района.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Житель Октябрьского района — это человек неравнодушный. Очень энергичный и активный. Наверное, средний возраст — где-то 35−45лет», — говорит первый заместитель главы администрации Октябрьского района Виталий Пермяков.

В районе проживает много детей. Для них в этом году после ремонта открыл двери лицей номер 50. Два оборудованных кабинета информатики, кабинет робототехники и новая лаборатория. Профиль обучения — физико- математический. Для старшеклассников занятия ведут преподаватели вузов.

«Мы смогли себе организовать студию. Это такая лаборатория современная, в которой дети могут и во внеурочное время, и во время уроков, и в групповых занятиях, и в индивидуальных составить какой-то проект индивидуальный, изучать какие-то научные явления», — говорит директор лицея № 50 при ДГТУ Наталья Желябина.

Еще одна гордость Октябрьского района — медведица Комета. Для нее в Ростовском зоопарке созданы все условия. На глазах у публики белый зверь играет в новом вольере. Он снабжен системой очистки и подогрева воды. Но останавливаться на этом руководство Зоопарка не собирается.

«Мы создадим самый большой, самый крупный и современный вольер белого медведя в Российской Федерации. В этом году мы закупаем оборудование», — говорит директор Ростовского зоопарка Александр Жадобин.

В рамках пресс-тура показали и одну из клиник района. Она похожа скорее на санаторий. Аллеи для прогулок и беседки — еще один путь к выздоровлению. Как здесь говорят, самая сильная сторона медучреждения — это диагностика.

«Мы используем тканевую эластографию ультразвуковой диагностики, 3D-исследование. МРТ мы тоже используем в 3D в получении анатомических структур человека более подробнее», — говорит директор клиники Артур Бояджян.

Еще одно медицинское учреждение открылось недавно, но уже успело подарить десятки новых жизней. Как говорят специалисты, это первый коммерческий роддом на юге России. Врачи с гордостью показывают родильные и операционные залы. 30 высококлассных специалистов готовы оказывать помощь круглосуточно.

«У нас есть и стационар, и поликлиника, а также представлена и выездная служба. Т.е. есть возможность оказание помощи пациентам на дому», — говорит главный врач семейной клиники Александр Буштырев.

Фотографии этого роддома напоминают элитные зарубежные клиники. Но все это здесь, в Октябрьском районе Ростова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
Клиент заколол парикмахера-узбека шампуром из-за плохой прически
СК: погибший в ДТП в Балашихе мальчик не был пьян
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян зимой
Трудолюбивых россиян пообещали осчастливить к 2024 году
В Сирии погиб отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора генерал
Поклонская подала уже 43 жалобы на «Матильду»
Магазины могут отказаться от полиэтиленовых пакетов
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь