Октябрьский район Ростова показали журналистам

Это самая большая территория южной столицы — здесь проживают около двухсот тысяч человек. А новые объекты, появившиеся на карте района за последнее время, несомненно, принесут пользу и жителям других районов. Кроме того, представителям СМИ рассказали о знаковых жителях и объектах Октябрьского района.

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«Житель Октябрьского района — это человек неравнодушный. Очень энергичный и активный. Наверное, средний возраст — где-то 35−45лет», — говорит первый заместитель главы администрации Октябрьского района Виталий Пермяков.

В районе проживает много детей. Для них в этом году после ремонта открыл двери лицей номер 50. Два оборудованных кабинета информатики, кабинет робототехники и новая лаборатория. Профиль обучения — физико- математический. Для старшеклассников занятия ведут преподаватели вузов.

«Мы смогли себе организовать студию. Это такая лаборатория современная, в которой дети могут и во внеурочное время, и во время уроков, и в групповых занятиях, и в индивидуальных составить какой-то проект индивидуальный, изучать какие-то научные явления», — говорит директор лицея № 50 при ДГТУ Наталья Желябина.

Еще одна гордость Октябрьского района — медведица Комета. Для нее в Ростовском зоопарке созданы все условия. На глазах у публики белый зверь играет в новом вольере. Он снабжен системой очистки и подогрева воды. Но останавливаться на этом руководство Зоопарка не собирается.

«Мы создадим самый большой, самый крупный и современный вольер белого медведя в Российской Федерации. В этом году мы закупаем оборудование», — говорит директор Ростовского зоопарка Александр Жадобин.

В рамках пресс-тура показали и одну из клиник района. Она похожа скорее на санаторий. Аллеи для прогулок и беседки — еще один путь к выздоровлению. Как здесь говорят, самая сильная сторона медучреждения — это диагностика.

«Мы используем тканевую эластографию ультразвуковой диагностики, 3D-исследование. МРТ мы тоже используем в 3D в получении анатомических структур человека более подробнее», — говорит директор клиники Артур Бояджян.

Еще одно медицинское учреждение открылось недавно, но уже успело подарить десятки новых жизней. Как говорят специалисты, это первый коммерческий роддом на юге России. Врачи с гордостью показывают родильные и операционные залы. 30 высококлассных специалистов готовы оказывать помощь круглосуточно.

«У нас есть и стационар, и поликлиника, а также представлена и выездная служба. Т.е. есть возможность оказание помощи пациентам на дому», — говорит главный врач семейной клиники Александр Буштырев.