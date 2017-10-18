Обсудить волнующие вопросы: во всех районах Ростова жители встретятся с чиновниками

Ростовчане могут напрямую задать свои вопросы, касающиеся практически всех сфер жизни города, а также высказать свои предложения.

Жители Кировского района в 16:00 в администрации района (ул. Серафимовича, 186) смогут задать вопросы, связанные с ЖКХ.

В Октябрьском районе встреча состоится в 15:00 в МАОУ «Гимназия № 52», (ул. Мечникова, 61), на которой будут рассмотрены вопросы строительства на территории района.

В 11:00 в актовом зале МБУ «Центр социального обслуживания населения Пролетарского района» (ул. 40-лет Победы, 81) состоится обсуждение вопросов социальной защиты и здравоохранения.

Встреча с жителями Ворошиловского района состоится в 17:00 в МБОУ «Лицей № 102» (бул. Комарова, 18) в рамках которой обсудят вопросы образования.

Жители Ленинского района смогут задать вопросы по теме «Имущественно-земельные отношения». Встреча состоится в МБОУ «Лицей № 57», (ул. Мечникова, 19 а) в 16:00.

Встреча с жителями Советского района состоится на площадке БИЦ им. Герцена (ул. 1-я Краснодарская, 149) в 16:00. Жители района смогут задать социальные вопросы, в частности, на тему культуры, молодежной политики, казачества и религии.

В Первомайском районе в 16:00 жители смогут принять участие во встрече информгруппы в администрации района (ул. Воровского, 48) и обсудить вопросы экономики.