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14:20 (мск), источник: Sputnik.by

Прокат «Матильды» в Могилеве ограничили из-за «царской семьи»

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Решение об ограниченном прокате картины Алексея Учителя «Матильда» принимала экспертная комиссия, сообщила Sputnik директор Могилевского государственного предприятия «Киновидеопрокат» Ирина Дорофеева.

Источник: Sputnik.by

«У нас было решение репертуарной комиссии. Было много обращений в органы власти, к нам приходили. Было достаточно много обращений. Поэтому на репертуарной комиссии мы услышали другую часть, которая просила воздержаться, учитывая то, что Могилевская область особенная для царской семьи», — рассказала Дорофеева.

Фильм
8.5
Матильда
2017 / Россия / 1 ч. 45 мин.
драматриллер...

Ранее в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь региональный представитель компании-прокатчика Алина Малахова рассказала, что в Беларуси проблемы с прокатом нашумевшей картины возникли только в Могилевской области. По словам Малаховой, картину Учителя покажут только в одном кинотеатре Могилева — «Октябре» и одном кинотеатре Бобруйска — «Товарищ».

«Все остальные кинотеатры города Могилева с “Матильдой” работать, к сожалению, не будут. Руководитель Могилевского “Киновидеопроката” приняла такое решение», — пояснила Малахова.

У представителей компании-прокатчика сложилось ощущение, что такое решение было принято из-за «личного морального несогласия» с авторами картины.

Могилевский кинотеатр «Октябрь» не входит в структуру «Киновидеопроката». У государственной сети в Могилеве 4 кинотеатра, и ни один из них не будет показывать «Матильду».

Нашумевшая картина о любви наследника российского престола Николая и балерины Матильды Кшесинской выходит в прокат 26 октября.

Напомним, что в Могилеве с августа 1915 по 1917 года размещалась Ставка Верховного главнокомандующего во главе с Николаем II. По дороге из Могилева в Петербург в марте 1917 года император подписал отречение от престола.

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