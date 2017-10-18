Прокат «Матильды» в Могилеве ограничили из-за «царской семьи»

«У нас было решение репертуарной комиссии. Было много обращений в органы власти, к нам приходили. Было достаточно много обращений. Поэтому на репертуарной комиссии мы услышали другую часть, которая просила воздержаться, учитывая то, что Могилевская область особенная для царской семьи», — рассказала Дорофеева.
Ранее в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь региональный представитель компании-прокатчика Алина Малахова рассказала, что в Беларуси проблемы с прокатом нашумевшей картины возникли только в Могилевской области. По словам Малаховой, картину Учителя покажут только в одном кинотеатре Могилева — «Октябре» и одном кинотеатре Бобруйска — «Товарищ».
«Все остальные кинотеатры города Могилева с “Матильдой” работать, к сожалению, не будут. Руководитель Могилевского “Киновидеопроката” приняла такое решение», — пояснила Малахова.
У представителей компании-прокатчика сложилось ощущение, что такое решение было принято из-за «личного морального несогласия» с авторами картины.
Могилевский кинотеатр «Октябрь» не входит в структуру «Киновидеопроката». У государственной сети в Могилеве 4 кинотеатра, и ни один из них не будет показывать «Матильду».
Нашумевшая картина о любви наследника российского престола Николая и балерины Матильды Кшесинской выходит в прокат 26 октября.
Напомним, что в Могилеве с августа 1915 по 1917 года размещалась Ставка Верховного главнокомандующего во главе с Николаем II. По дороге из Могилева в Петербург в марте 1917 года император подписал отречение от престола.