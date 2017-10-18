Воронежцы впервые отметили День профсоюзов

Источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже День профсоюзов впервые отпраздновали во вторник, 17 октября. В декабре 2016 областная Дума приняла поправки в закон о памятных датах, в январе 2017 года закон вступил в силу, и теперь у профсоюзных работников есть свой официальный праздник.

В Доме культуры железнодорожников прошло награждение лучших работников профсоюзов области. Высшую награду облправительства — нагрудный знак «Благодарность земли Воронежской» — получили председатели профсоюзов Нововоронежской атомной станции Юрий Бабенко, председатель областного профсоюза работников образования Тамара Бирюкова, председатель Воронежской организации общероссийского профсоюза госучреждений и общественного обслуживания РФ Тамара Кузнецова. Почетными грамотами и благодарностями наградили лучших работников профсоюзов.

Председатель Воронежского облсовпрофа Евгений Проняев рассказал об истории создания Областного совета профсоюзов Воронежской области.

— В 1937 году деятельность профсоюзов была приостановлена. Но после войны ее возобновили, чтобы поднять народ на борьбу с разрухой в стране. В 1948 году прошла первая межсоюзная конференция профсоюзов Воронежской области, и на ней было принято решение о создании Областного совета профсоюзов Воронежской области, который внес свой вклад в восстановление разрушенного города. Сегодня областная общественная организация объединяет более 327 тыс. человек. Право каждого члена профсоюза — быть защищенным, высказывать свое мнение, а доносить его до работодателей и власти должен профсоюзный орган, — сказал Проняев.

Председатель профкома Нововоронежской атомной станции Юрий Бабенко рассказал о социальных гарантиях, которые появились на предприятии за последние несколько лет.

— Быть членом профсоюза — это престижно, комфортно и выгодно! У нас 4 тыс. членов профсоюза — 97% всех сотрудников. При сокращении штатов именно профсоюз заботится о том, чтобы люди не оказались на улице: мы стремимся перевести их в наши дочерние организации. Профсоюз выделяет ежемесячно 2,5 тыс. рублей сотрудницам предприятия, имеющим детей от 1,5 до 3 лет. Если человек проболел месяц, мы выплачиваем ему 10 тыс. рублей. У наших работников популярностью пользуются путевки в Крым, в наши кавказские здравницы — мы их продаем за 20% стоимости, организуем детский отдых. Главная задача профсоюза — сделать так, чтобы работодатель понимал социальную ответственность перед своими работниками.

Областная профсоюзная организация работников культуры объединяет около 5 тыс. членов профсоюзов, включая учащихся. Ее председатель Сергей Головин рассказал, что в организации 127 первичек — музеи, театры, библиотеки, школы искусств и т. д.