В Минске повышена залоговая стоимость БСК-проездных на общественный транспорт

Источник: БЕЛТА

В обращение вводятся бесконтактные смарт-карты нового образца. В связи с повышением отпускных цен предприятием-изготовителем залоговая стоимость возросла до Br2,4. На новой смарт-карте нанесено наименование «Праязны дакумент», внизу можно увидеть изображения городских достопримечательностей, справа — логотип «Минсктранса», вверху — картинки, обозначающие шесть видов пассажирского транспорта. На оборотной стороне указана залоговая стоимость.

В обращении также находятся БСК предшествующих образцов залоговой стоимостью Br1,2 и Br1,8. По окончании срока действия проездного пользователь может вернуть залоговую стоимость, уплаченную при приобретении.