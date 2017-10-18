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14:27 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске повышена залоговая стоимость БСК-проездных на общественный транспорт

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГП «Минсктранс» сообщает об изменении залоговой стоимости проездных на общественный транспорт. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В обращение вводятся бесконтактные смарт-карты нового образца. В связи с повышением отпускных цен предприятием-изготовителем залоговая стоимость возросла до Br2,4. На новой смарт-карте нанесено наименование «Праязны дакумент», внизу можно увидеть изображения городских достопримечательностей, справа — логотип «Минсктранса», вверху — картинки, обозначающие шесть видов пассажирского транспорта. На оборотной стороне указана залоговая стоимость.

В обращении также находятся БСК предшествующих образцов залоговой стоимостью Br1,2 и Br1,8. По окончании срока действия проездного пользователь может вернуть залоговую стоимость, уплаченную при приобретении.

Информация об изменениях размещена на витринах пунктов продаж и на сайте предприятия.

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