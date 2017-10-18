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14:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Городской центр «Патриот» откроется на территории бывшего ИВВАИУ в Иркутске

Сейчас завершается первый этап ремонта.

Источник: IrkutskMedia.ru

Городской патриотический центр «Патриот» откроется на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). Сейчас завершается первый этап ремонта здания, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Напомним, в конце 2016 года министерство обороны РФ передало заброшенные здания бывшего 23-го военного городка в собственность муниципалитета. По решению главы города и при поддержке военно-патриотических общественных организаций, военных и ветеранов военной службы на этой территории приступили к созданию городского центра «Патриот».

«Работы были разделены на три этапа. В рамках первого в здании заменили систем водоснабжения, отопления, вентиляции, электроснабжения, завершается ремонт первого и второго этажей левого крыла объекта. Проведен ремонт военного плаца. К работам привлечены муниципальные предприятия “УКС Иркутска”, “Иркутскавтодор”. Впервые подряд на проведение ремонтных работ доверен Иркутскому городскому штабу студенческих отрядов, ежедневно на объекте трудятся около 20-ти бойцов», — говорится в сообщении.

После завершения первого этапа ремонта в центр «Патриот» переедет военно-патриотический клуб «Святослав» и Юнармия, начнутся занятия для школьников по военно-патриотической подготовке.

Второй этап включает в себя ремонт первого и второго этажей правой половины здания. Здесь будут оборудованы спортзал, тир, раздевалки, медкабинет, кабинет для педагогов, конференц-зал, учебные классы, в которых разместятся кружки робототехники, авиамоделирования, судомоделирования. Третий этап — ремонт третьего этажа здания. Здесь будут обустроены помещения для проведения пятидневных военных сборов школьников. Важно отметить, что в центре «Патриот» будут проводиться занятия не только для школьников, но и для педагогов военно-патриотических клубов, преподавателей ОБЖ. К работам планируется приступить в 2018 году.

Далее будет отремонтировано бывшее здание столовой 23-го военного городка. Здесь также оборудуют различные учебные кабинеты. В трех ангарах, расположенных за столовой, будут оборудованы спортзал, полигон для военно-тактических игр по современным технологиям.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников сообщил, что центр объединит все военно-патриотические движения в областном центре и станет самым большим патриотическим центром за Уралом.

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