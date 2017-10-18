Городской центр «Патриот» откроется на территории бывшего ИВВАИУ в Иркутске
Сейчас завершается первый этап ремонта.
Сейчас завершается первый этап ремонта.
Городской патриотический центр «Патриот» откроется на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). Сейчас завершается первый этап ремонта здания, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Напомним, в конце 2016 года министерство обороны РФ передало заброшенные здания бывшего 23-го военного городка в собственность муниципалитета. По решению главы города и при поддержке
«Работы были разделены на три этапа. В рамках первого в здании заменили систем водоснабжения, отопления, вентиляции, электроснабжения, завершается ремонт первого и второго этажей левого крыла объекта. Проведен ремонт военного плаца. К работам привлечены муниципальные предприятия “УКС Иркутска”, “Иркутскавтодор”. Впервые подряд на проведение ремонтных работ доверен Иркутскому городскому штабу студенческих отрядов, ежедневно на объекте трудятся около 20-ти бойцов», — говорится в сообщении.
После завершения первого этапа ремонта в центр «Патриот» переедет
Второй этап включает в себя ремонт первого и второго этажей правой половины здания. Здесь будут оборудованы спортзал, тир, раздевалки, медкабинет, кабинет для педагогов,
Далее будет отремонтировано бывшее здание столовой 23-го военного городка. Здесь также оборудуют различные учебные кабинеты. В трех ангарах, расположенных за столовой, будут оборудованы спортзал, полигон для
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников сообщил, что центр объединит все