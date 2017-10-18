На ул. Павлика Морозова спустя несколько лет возобновил работу детский сад

Источник: Клопс.ru

В детском саду 11 групп, которые посещают 350 детей. Благодаря восстановлению работы сада удалось решить проблему с очередями детей в возрасте трёх лет в Московском районе Калининграда, отметил Александр Ярошук.

«Город выкупил у железной дороги, за полгода сделали ремонт и получился замечательный детский сад», — заявил мэр.

По словам чиновника, в этом саду 60 детей занимаются в возрасте до трёх лет. По словам градоначальника, несмотря на наличие территории, расширять детский сад путём строительства нового корпуса не планируют.