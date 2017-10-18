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17:24 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Павлика Морозова спустя несколько лет возобновил работу детский сад

В Калининграде на ул. Павлика Морозова спустя несколько лет возобновил работу реконструированный детский сад № 78. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Источник: Клопс.ru

В детском саду 11 групп, которые посещают 350 детей. Благодаря восстановлению работы сада удалось решить проблему с очередями детей в возрасте трёх лет в Московском районе Калининграда, отметил Александр Ярошук.

«Город выкупил у железной дороги, за полгода сделали ремонт и получился замечательный детский сад», — заявил мэр.

По словам чиновника, в этом саду 60 детей занимаются в возрасте до трёх лет. По словам градоначальника, несмотря на наличие территории, расширять детский сад путём строительства нового корпуса не планируют.

По словам Ярошука, всего в Калининграде 86 детсадов. Три работают на коммерческой основе. В них занимаются 26 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет.

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