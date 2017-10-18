Синоптики прогнозируют похолодание до 0° и снег в Нижегородской области к 20 октября

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр. Сегодня, 18 октября, ожидается облачная погода, временами дожди. Температура воздуха днем при юго-западном порывистом ветре +8,+11°. 19 октября ожидается местами дождь. Дневная температура +6,+8°, ночью — +2,+4°.

Как сообщают синоптики, с 19 по 22 октября атмосферное давление немного вырастет, облачность уменьшится. Ветер северо-западный, до 10−12 м/с.