Синоптики прогнозируют похолодание до 0° и снег в Нижегородской области к 20 октября
Синоптики прогнозируют похолодание до 0° и снег в Нижегородской области к 20 октября 2017 года.
Синоптики прогнозируют похолодание до 0° и снег в Нижегородской области к 20 октября 2017 года.
Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр. Сегодня, 18 октября, ожидается облачная погода, временами дожди. Температура воздуха днем при
Как сообщают синоптики, с 19 по 22 октября атмосферное давление немного вырастет, облачность уменьшится. Ветер
По информации Гидрометцентра,