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14:10 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют похолодание до 0° и снег в Нижегородской области к 20 октября

Синоптики прогнозируют похолодание до 0° и снег в Нижегородской области к 20 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр. Сегодня, 18 октября, ожидается облачная погода, временами дожди. Температура воздуха днем при юго-западном порывистом ветре +8,+11°. 19 октября ожидается местами дождь. Дневная температура +6,+8°, ночью — +2,+4°.

Как сообщают синоптики, с 19 по 22 октября атмосферное давление немного вырастет, облачность уменьшится. Ветер северо-западный, до 10−12 м/с.

По информации Гидрометцентра, 20—22 октября на территории региона ожидается холодная погода: дневной фон +3,+5°, на севере области до 0°, ночью 0,-3°. Местами осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

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