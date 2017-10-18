Теннисный корт и спорткомплекс построят в ростовском парке Островского
Теннисный корт и спорткомплекс планируется построить на территории парка имени Н. Островского в донской столице.
Теннисный корт и спорткомплекс планируется построить на территории парка имени Н. Островского в донской столице.
Согласно информации из официальных источников, стоимость проекта, включенного в программу «Развитие физической культуры и спорта», оценивается в 40 млн рублей.
Реализовать его планируется в 2018—2020 годах.
В областном правительстве отмечают, что строительство спорткомплекса и корта, а также подключение их к инженерным сетям будут осуществляться за счет инвестора.