Теннисный корт и спорткомплекс построят в ростовском парке Островского

Согласно информации из официальных источников, стоимость проекта, включенного в программу «Развитие физической культуры и спорта», оценивается в 40 млн рублей.

В областном правительстве отмечают, что строительство спорткомплекса и корта, а также подключение их к инженерным сетям будут осуществляться за счет инвестора.