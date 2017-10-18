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16:49 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Теннисный корт и спорткомплекс построят в ростовском парке Островского

Теннисный корт и спорткомплекс планируется построить на территории парка имени Н. Островского в донской столице.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, стоимость проекта, включенного в программу «Развитие физической культуры и спорта», оценивается в 40 млн рублей.

Реализовать его планируется в 2018—2020 годах.

В областном правительстве отмечают, что строительство спорткомплекса и корта, а также подключение их к инженерным сетям будут осуществляться за счет инвестора.

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