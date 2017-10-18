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14:14 (мск), источник: РИА Крым

Музей на базе военного корабля «Керчь» откроют не раньше 2018 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости Крым. В Минобороны России рассматривают возможность поставить большой противолодочный корабль «Керчь», из которого планируется сделать музей, на одну из площадок парка «Патриот» в Севастополе — в районе Михайловской и Константиновской батарей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в ЧФ.

«Корабль планируется открыть для посещений в рамках парка “Патриот” — поставить возле береговых батарей в Северной бухте. Однако окончательное решение пока не принято», — сказал он.

По словам собеседника, музей откроют не раньше 2018 года, вероятнее всего, ближе к лету — к началу курортного сезона.

«Создание музея на базе БПК “Керчь” — пока это протокол о намерениях. Такая инициатива есть, но реализована в этом году она точно не будет. Необходимо решить множество вопросов: финансирования, безопасности судоходства и самого корабля. Кроме того, необходимо время, чтобы подготовить “Керчь” в качестве музея», — пояснил собеседник.

На БПК «Керчь» был спущен на воду в 1972 году. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. В ноябре 2014 года на судне произошел пожар. В августе 2015 года его вывели из боевого состава ЧФ. Было решено создать в нем военный музей.

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