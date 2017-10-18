Музей на базе военного корабля «Керчь» откроют не раньше 2018 года

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости Крым сообщил источник в ЧФ.

«Корабль планируется открыть для посещений в рамках парка “Патриот” — поставить возле береговых батарей в Северной бухте. Однако окончательное решение пока не принято», — сказал он.

По словам собеседника, музей откроют не раньше 2018 года, вероятнее всего, ближе к лету — к началу курортного сезона.

«Создание музея на базе БПК “Керчь” — пока это протокол о намерениях. Такая инициатива есть, но реализована в этом году она точно не будет. Необходимо решить множество вопросов: финансирования, безопасности судоходства и самого корабля. Кроме того, необходимо время, чтобы подготовить “Керчь” в качестве музея», — пояснил собеседник.