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17:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

Роспотребнадзор РТ опроверг информацию об обнаружении ящура в молочной продукции

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ опровергло информацию об обнаружении вируса ящура в молочной продукции на территории Татарстана.

По данным специалистов ведомства, опасной молочной продукции на потребительском рынке республики не выявлено.

Напомним, днем ранее в социальных сетях и мессенджерах начала распространяться информация об отзыве Роспотребнадзором молочной продукции на территории РТ в связи с обнаружением в ней ящура.

«К сожалению, в последние годы мы являемся свидетелями распространения фейковой информации в отношении инфекционных заболеваний через социальные сети и мессенджеры, не соответствующей действительности. Особенно если название возбудителя носит экзотический характер, как в данном случае с ящуром в молоке. Были массовые рассылки недостоверной информации в отношении передачи вируса Эбола через бананы, ротавируса — через китайские мандарины, ВИЧ — через бананы, переполненных больницах с заболевшими вирусом Коксаки», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

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