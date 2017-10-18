В Волгограде будет введено ограничение на проведение митингов с 25 мая по 25 июля 2018 года
Соответствующее постановление подписано главой Волгограда, говорится в сообщении
Соответствующее постановление подписано главой Волгограда, говорится в сообщении
Единственным местом, где разрешается проведение массовых акций, не касающихся ЧМ-2018, станет площадь Металлургов перед театром «Царицынская опера».
Любая заявка на проведение акции должна быть согласована с ФСБ по Волгоградской области и управлением МВД по Волгограду. Разрешенное количество участников — не более 150.