ЦУКС Самара: Ожидается ухудшение погодных условий

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В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8°С, днем 8−13°С.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

При осадках:

— будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;.

— закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;.

— владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу.

дождевого стока.

При граде:

— по возможности не выходите из дома;.

— находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон;.

— не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;.

— находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);.

— не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения.

При грозе:

— если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье;.

— если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода — хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема;.

— водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении;.

— пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Будьте внимательны и осторожны!

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).