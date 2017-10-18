ЦУКС Самара: Ожидается ухудшение погодных условий
По информации Приволжского УГМС, с 19:00 18 октября до 19:00 19 октября в Самарской области облачно с прояснениями.
По информации Приволжского УГМС, с 19:00 18 октября до 19:00 19 октября в Самарской области облачно с прояснениями.
В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер
Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
При осадках:
— будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;.
— закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;.
— владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу.
дождевого стока.
При граде:
— по возможности не выходите из дома;.
— находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон;.
— не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;.
— находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);.
— не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения.
При грозе:
— если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье;.
— если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода — хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема;.
— водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении;.
— пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.
Будьте внимательны и осторожны!
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337−72- 82.