В ноябре на Новой Голландии снова откроется каток

Источник: РИА "Новости"

Уже совсем скоро в Петербурге можно будет покататься на коньках под открытым небом. В ноябре на острове Новая Голландия снова откроется огромный каток. Точную дату назовут позднее. Сейчас готовится площадка, где вместо газона появится гладкая ледовая поверхность.

Даже если температура ноябрьского воздуха будет плюсовой, на искусственном льду она никак не скажется — он будет твердым, как в самые крепкие морозы.

Под каток отвели 2200 квадратных метров газона. Ледовое поле расположено прямо перед сценой, где и зимой будут проходить концерты и представления. Рядом снова установят павильон для переодевания, камеру хранения и прокат коньков.