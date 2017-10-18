В ноябре на Новой Голландии снова откроется каток
В лед превратят 2200 квадратных метров газона.
В лед превратят 2200 квадратных метров газона.
Уже совсем скоро в Петербурге можно будет покататься на коньках под открытым небом. В ноябре на острове Новая Голландия снова откроется огромный каток. Точную дату назовут позднее. Сейчас готовится площадка, где вместо газона появится гладкая ледовая поверхность.
Под каток отвели 2200 квадратных метров газона. Ледовое поле расположено прямо перед сценой, где и зимой будут проходить концерты и представления. Рядом снова установят павильон для переодевания, камеру хранения и прокат коньков.
— В ноябре на острове снова откроется каток, в декабре — новогодний базар, а в Павильоне скоро заработает новая выставка. А пока приходите гулять под желтыми липами и красными дубами, заниматься йогой, пить кофе, танцевать на вечеринках в «Кузне» и расширять кругозор на детских