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14:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Сотрудники ГИБДД начали масштабный рейд по безопасности пешеходов

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции начали в Новосибирске масштабный рейд по безопасности пешеходов. Осенью ситуация на магистралях — особенно напряжённая.

Перед началом рейда проводят короткую летучку-развод. Главная вводная каждую осень неизменна: на дорогах много детей, темнеет рано, пешеходов маскирует мгла. В общем, ситуация пасмурная. Несколько десятков экипажей ДПС отправляются на самые потенциально опасные участки новосибирских дорог. Их обитатели — до поры — непуганы и беспечны.

Проверенная городская примета: если на дороге свистят, у кого-то будет меньше денег.

Сергей Бондаренко, Корреспондент: Для водителей за непропуск пешеходов на переходе штраф сейчас составляет полторы тысячи рублей, правда, в ближайшее время размер наказания увеличится на тысячу, Госдума уже приняла соответствующие поправки в закон в третьем чтении. Ну, а нерадивый пешеход рискует раскошелиться на пятьсот рублей.

Если заплатить штраф за 20 дней, действует половинная скидка. Автоинспекция напоминает об этом бонусе. Но не устаёт подчёркивать: ГИБДД — не машина для пополнения казённой мошны.

Павел Головин, Заместитель начальника отдела ДПС и розыска УГИБДД ГУ МВД по Новосибирской области: «Никто не ставит задачу: вы должны уйти и принести нам 150 протоколов или 200… Пусть это будет два протокола. Но если на сегодняшний день у нас не будет наездов на пешеходов, — мы свою задачу выполнили».

Многие пешеходы, кстати, уверены, что «наезжает» на них как раз ГИБДД. Конфликтуют, пытаются убежать, изобретают веские аргументы — и млад, и стар.

Евгений Емжин, Инспектор ДПС: «Пожилых тоже много. Все ссылаются на то, что дойти до пешеходного перехода далеко, ноги уже не ходят, болеют».

Зримую иллюстрацию ждать не нужно. Генерал Ватутин в войну форсировал смертельно опасный Днепр. Рядовой горожанин Григорий сегодня форсирует улицу Ватутина. И сетует на сердце.

Спустя 20 минут в этом месте шёлковые граждане начинают ходить строго по переходу. Экипажу ДПС пора передислоцироваться на новый плацдарм битвы с пешеходами — за их жизни.

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