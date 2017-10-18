Мокрый снег и гололедица: к выходным погода на Южном Урале испортится

Синоптики прогнозируют похолодание в Челябинской области — невысокие температуры 20—21 октября будут сопровождаться мокрым снегом и гололедицей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Челябинского Гидрометцентра.

Ночью в четверг, 19 октября, температура опустится до минус 2 градусов. Днем будет 9−14 градусов тепла, облачно дождь, слабые гололедные явления. В областном центре ночью 19 октября — от 0 до плюс 2 градусов, днем — плюс 10−12 градусов. Ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду.

В пятницу, 20 октября, прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, утром на отдельных участках дорог гололедица. Днем 4−9 градусов тепла. Ветер усилится: его порывы могут достигать 20 метров в секунду. В областной столице днем плюс 6−8 градусов, дожди.