Мокрый снег и гололедица: к выходным погода на Южном Урале испортится
Ночью 21 октября столбики термометров в отдельных районах области опустятся до минус 6 градусов.
Ночью 21 октября столбики термометров в отдельных районах области опустятся до минус 6 градусов.
Синоптики прогнозируют похолодание в Челябинской области — невысокие температуры
Ночью в четверг, 19 октября, температура опустится до минус 2 градусов. Днем будет 9−14 градусов тепла, облачно дождь, слабые гололедные явления. В областном центре ночью 19 октября — от 0 до плюс 2 градусов, днем — плюс 10−12 градусов. Ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду.
В пятницу, 20 октября, прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, утром на отдельных участках дорог гололедица. Днем 4−9 градусов тепла. Ветер усилится: его порывы могут достигать 20 метров в секунду. В областной столице днем плюс 6−8 градусов, дожди.
Ночью 21 октября столбики термометров в отдельных районах области опустятся до минус 6. Ожидается облачная погода с прояснением, мокрый снег, местами гололедица. Днем — максимум плюс 5. В Челябинске ночью минус 1−3 градуса, днем — плюс 2−4 градуса. Временами ожидается мокрый снег, утром на дорогах гололедица.