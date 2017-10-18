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14:31 (мск), источник: Клопс.ru

Участок ул. Огарёва на четыре дня закроют для автомобилей

Движение закроют из-за ремонта канализационного коллектора.

На участке ул. Огарёва в Калининграде на четыре дня ограничат движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«По обращению ООО “АвангардДорСтрой” в целях обеспечения безопасности дорожного движения при производстве ремонтных работ на канализационном коллекторе на ул. Огарёва с 23 по 26 октября будет закрыто сквозное движение транспорта по ул. Огарёва в районе дома № 14», — говорится в сообщении.

До начала работ организация установит ограждения и дорожные знаки согласно утверждённой схеме дорожного движения.

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