Участок ул. Огарёва на четыре дня закроют для автомобилей

На участке ул. Огарёва в Калининграде на четыре дня ограничат движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«По обращению ООО “АвангардДорСтрой” в целях обеспечения безопасности дорожного движения при производстве ремонтных работ на канализационном коллекторе на ул. Огарёва с 23 по 26 октября будет закрыто сквозное движение транспорта по ул. Огарёва в районе дома № 14», — говорится в сообщении.