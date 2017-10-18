Вместе с этилмеркаптаном омское Минприроды начнет искать красно-бурый яд
В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области отреагировали на сообщения о превышении
В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области отреагировали на сообщения о превышении
ПДК диоксида азота в районе улицы Заозерной, 32 была превышена почти в полтора раза.
Как сообщили в
«В случае установления факта, что предприятие подлежит федеральному государственному экологическому надзору, соответствующая информация будет передана уполномоченным федеральным органам. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области в постоянном режиме проводит мониторинг атмосферного воздуха на наличие превышения гигиенических нормативов», — добавили в омском Минприроды.
Отметим, что диоксид азота — тяжелый газ
Отметим, что, помимо источника выброса диоксида азота, министерство параллельно ищет источник выброса этилмеркаптана.