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14:30 (мск), источник: СуперОмск

Вместе с этилмеркаптаном омское Минприроды начнет искать красно-бурый яд

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области отреагировали на сообщения о превышении предельно-допустимой концентрации (ПДК) диоксида азота в Советском округе Омска.

ПДК диоксида азота в районе улицы Заозерной, 32 была превышена почти в полтора раза.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минприроды, в настоящее время в ведомстве устанавливают список предприятий, располагающихся в Советском округе, в выбросах которых формируется диоксид азота. В дальнейшем в отношении них будут проведены контрольно-надзорные мероприятия.

«В случае установления факта, что предприятие подлежит федеральному государственному экологическому надзору, соответствующая информация будет передана уполномоченным федеральным органам. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области в постоянном режиме проводит мониторинг атмосферного воздуха на наличие превышения гигиенических нормативов», — добавили в омском Минприроды.

Отметим, что диоксид азота — тяжелый газ красно-бурого цвета. Высокотоксичный газ крайне пагубно влияет на здоровье его вдыхающих — больше всего страдают органы дыхательной системы. Основными источниками выбросов бурого газа считаются горящий мусор, электростанции, промышленные предприятия и автомобили.

Отметим, что, помимо источника выброса диоксида азота, министерство параллельно ищет источник выброса этилмеркаптана.

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