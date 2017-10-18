Вместе с этилмеркаптаном омское Минприроды начнет искать красно-бурый яд

ПДК диоксида азота в районе улицы Заозерной, 32 была превышена почти в полтора раза.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минприроды, в настоящее время в ведомстве устанавливают список предприятий, располагающихся в Советском округе, в выбросах которых формируется диоксид азота. В дальнейшем в отношении них будут проведены контрольно-надзорные мероприятия.

«В случае установления факта, что предприятие подлежит федеральному государственному экологическому надзору, соответствующая информация будет передана уполномоченным федеральным органам. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области в постоянном режиме проводит мониторинг атмосферного воздуха на наличие превышения гигиенических нормативов», — добавили в омском Минприроды.

Отметим, что диоксид азота — тяжелый газ красно-бурого цвета. Высокотоксичный газ крайне пагубно влияет на здоровье его вдыхающих — больше всего страдают органы дыхательной системы. Основными источниками выбросов бурого газа считаются горящий мусор, электростанции, промышленные предприятия и автомобили.