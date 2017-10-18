В Татарстане проверять изучение языков в школах будут до 27 октября

«В настоящее время работает Рособрнадзор в Республике Татарстан, идет проверка. И думаю, что как только она завершит свою работу, все изменения будут обязательно вам сообщены. Они работают до 27 октября», — цитирует агентство замминимстра.
«По моим данным, в республике сейчас уже работают представители Генпрокуратуры РФ, — сообщила “АиФ Казань” активистка Комитета русскоязычных родителей Татарстана Рая Демидова. — В ближайшее время я жду от них ответа на мое обращение».
Ранее сообщалось, что проверки в соответствии с поручением президента РФ Владимир Путина должны быть проведены по всей стране Генеральной прокуратурой РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября 2017 года.
Напомним, 8 сентября минобрнауки РТ сообщило, что премьер-министр РТ Алексей Песошин принял решение довести c 1 января 2018 года объёмы изучения русского языка в РТ до рекомендуемых Минобрнауки РФ. На сайте Московского Кремля также появилась информация о том, что до 30 ноября Генпрокуратуре и Рособрнадзору поручено проверить соблюдение прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов РФ и госязыков республик в составе РФ.