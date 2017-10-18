В Татарстане проверять изучение языков в школах будут до 27 октября

Источник: Аргументы и факты

«В настоящее время работает Рособрнадзор в Республике Татарстан, идет проверка. И думаю, что как только она завершит свою работу, все изменения будут обязательно вам сообщены. Они работают до 27 октября», — цитирует агентство замминимстра.

«По моим данным, в республике сейчас уже работают представители Генпрокуратуры РФ, — сообщила “АиФ Казань” активистка Комитета русскоязычных родителей Татарстана Рая Демидова. — В ближайшее время я жду от них ответа на мое обращение».

Ранее сообщалось, что проверки в соответствии с поручением президента РФ Владимир Путина должны быть проведены по всей стране Генеральной прокуратурой РФ совместно с Рособрнадзором до 30 ноября 2017 года.