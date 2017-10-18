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16:50 (мск), источник: АиФ Казань

КФУ будет самостоятельно присуждать ученые степени

КФУ получил право самостоятельно присуждать учёные степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия.

Источник: Аргументы и факты

Таким правом вуз, наравне с еще 18 вузами страны, наделил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Соответствующее постановление, вносящее изменения в «Правила подтверждения документов об учёных степенях, учёных званиях…» было опубликовано 18 октября на портале правительства.

Помимо КФУ, в перечень попали МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский университет, МГИМО, Уральский федеральный университет, Южный федеральный университет, Университет информационных технологий, механики и оптики в Санкт-Петербурге, Высшая школа экономики (Москва), Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

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