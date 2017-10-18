КФУ будет самостоятельно присуждать ученые степени
КФУ получил право самостоятельно присуждать учёные степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия.
КФУ получил право самостоятельно присуждать учёные степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия.
Таким правом вуз, наравне с еще 18 вузами страны, наделил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Соответствующее постановление, вносящее изменения в «Правила подтверждения документов об учёных степенях, учёных званиях…» было опубликовано 18 октября на портале правительства.
Помимо КФУ, в перечень попали МГУ им. Ломоносова,