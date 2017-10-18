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14:47 (мск), источник: ЕАН

В автобусах Свердловской области начали принимать Visa, MasterCard и «Мир»

Каменск-Уральский стал первым городом Свердловской области, где в общественном транспорте можно расплатиться банковской картой.

Проект реализован Сбербанком совместно с компанией «Пассажирские транспортные перевозки» и Mastercard при поддержке мэрии. Он охватил примерно 60% транспортных услуг города.

Терминалы позволяют проводить оплату банковскими картами MasterCard, Visa и «Мир», в том числе бесконтактным способом. Кроме того, оплатить проезд можно с помощью смартфонов, часов и браслетов, поддерживающих технологию Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. Новые формы оплаты принимаются в 80 автобусах.

Подключение к карте специального транспортного приложения не требуется — денежные средства будут сниматься напрямую со счета.

Напомним, екатеринбургский метрополитен в тестовом режиме также запустил безналичный расчет с помощью банковских карт. Речь идет о платежных системах MasterCard (Pay Pass), VISA (Pay Wave) и «Мир», а также Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.

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