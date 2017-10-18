В автобусах Свердловской области начали принимать Visa, MasterCard и «Мир»

Проект реализован Сбербанком совместно с компанией «Пассажирские транспортные перевозки» и Mastercard при поддержке мэрии. Он охватил примерно 60% транспортных услуг города.

Терминалы позволяют проводить оплату банковскими картами MasterCard, Visa и «Мир», в том числе бесконтактным способом. Кроме того, оплатить проезд можно с помощью смартфонов, часов и браслетов, поддерживающих технологию Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. Новые формы оплаты принимаются в 80 автобусах.

Подключение к карте специального транспортного приложения не требуется — денежные средства будут сниматься напрямую со счета.