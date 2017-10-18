Авербух: церемония открытия Универсиады в Красноярске будет инновационной

Источник: ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Церемония открытия Всемирной зимней Универсиады в Красноярске в 2019 году будет инновационной и ориентированной на молодежь. Об этом сообщил в среду журналистам режиссер-постановщик церемоний открытия и закрытия игр, российский фигурист и посол Универсиады Илья Авербух.

«Это молодежный форум, и, конечно, церемония [открытия игр] будет инновационной. <…> Церемония должна быть стремительной и разноплановой, ну и, конечно, говорить мы будем на языке молодежи, которая стремится к новым победам», — сказал он.

В среду в Красноярске проходят торжественные мероприятия, связанные с тем, что до старта игр осталось 500 дней. Город посетил министр спорта России Павел Колобков, который ознакомился с ходом подготовки Красноярска к Универсиаде. Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.